有九頭身美女議員之稱的嘉義市議員戴寧被控涉及詐領助理費，10年來利用包括郭姓前小姑等4人當人頭領取公費助理費、年終獎金及春節慰問金共約519萬多元，檢方偵結認為戴寧將犯行推委給已逝父親，犯後態度不佳，依貪汙罪起訴，並建請重刑24年。

嘉義地檢署3月間，指揮嘉義市調查站搜索戴寧服務處、住家及多名助理的住處等8處地點，多位檢察官連夜複訊戴寧、助理及證人後，認為戴寧自2012年6月起至今，於擔任3屆議員期間，利用其胞弟、戴姓及許姓助理等3人當人頭，虛報或以少報多，不實申領公費助理補助費逾500萬元。

檢方認為戴寧涉有《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐領財物及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌，期間戴寧一度以80萬元交保獲釋，因檢方抗告成功，法院羈押戴寧至今，期間戴寧父親、前嘉市議員戴建三重病離世，戴寧律師4度聲請交保均遭法院駁回。

嘉義地檢署今日偵結，認定戴寧為民意代表，卻以其職務之便，在12年間以人頭方式詐領518萬餘元助理費，且矢口否認犯行，不認罪，態度相當惡劣，諸多行為均不可採，向法院建請從重量刑，具體求處24年有期徒刑，以資懲儆。