本土疫情大爆炸，引發民眾對相關預算的質疑。無黨籍立委高金素梅昨揭蔡政府防治預算1466億，至今年3月31日已用掉1171億，其中防護面罩花了64億，引發「快篩之亂」的快篩試劑卻僅5264萬，讓她不禁質疑「為什麼？」此文一日即獲2萬個讚，網路迴響極為熱烈，有網友更盛讚高金是「打綠最強女戰神」。

高金素梅昨日（10）在臉書發文表示，疫情大爆發，大家都在問：「不是說超前部署了嗎？防疫紓困特別預算8400億花到哪裡去了？」其實，新冠防疫紓困特別預算8400億，其中防治預算1466億，至111年3月31日已用掉1171億。

高金素梅列出防治預算的兩個科目支出細目，其中「購置檢驗耗材、設備及辦理檢驗與檢體運送等」編列159億，已花掉146億，讓她質疑：「為什麼花了146億提升檢驗量能到每天20萬人，卻只能做到8萬人？」她也質疑：「為什麼防護面罩花了64億、快篩劑才5264萬？」

此文發出一日便獲得超過2萬個讚、超過1400則留言與超過1600次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「高金委員真是打綠最強女戰神！」「高金委員真是塔綠班殺手」、「綠營一看到委員就瑟瑟發抖」、「高金委員總能一針見血，打得民進黨措手不及」、「感謝高金委員，您真的很努力為人民監督政府！我們百姓是您堅強的後盾！」「高金戰神加油！」「退潮後才知道誰在裸泳。政府根本浪費時間浪費公帑，可惡！」