北市破萬例！柯文哲估疫情洪峰在下周 「像打橄欖球撞擊 撐過去壓力就下去」

本土確診人數不斷攀升，醫療量能吃緊，台北市長柯文哲近來因預言本土疫情將爆發，社會大亂，被網友封為「台灣神童」，他昨（10日）表示，疫情洪峰估計在下周，「下周就好像打橄欖球一樣，最後要準備撞擊」。此話一出再度引發網友熱議，有網友說「你比報數字的那個強多了可惜放錯位置」。

柯文哲昨表示，疫情洪峰估計在下周，這星期病例數還在上升，醫療體系也持續動員，下周就好像打橄欖球一樣，最後要準備撞擊，撐得過去，洪峰過了，壓力就會下降，所以這周再繼續準備，讓醫療體系動員更好。

對此有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有將近四百則留言，有人說「主要還是要靠百姓自我的防疫措施及自律」、「你比報數字的那個強多了可惜放錯位置」、「柯P要正常撞擊，時鐘（中）已綁好降落傘準備溜了」、「既然決定了要和病毒共存，現在這狀況應該是意料中事吧，怎麼看起來還是手忙腳亂的，超前部署在哪了」、「牙醫防疫，真是笑話」、「時鐘準備撞擊，要選市長了」。