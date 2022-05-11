★分析

投資人擔心聯準會可能採取更激進的方式抑制通膨，進而將美國經濟推入衰退，是美股連日重挫的主要因素，此外，俄烏戰爭、中國嚴格的防疫封控等其他的問題，亦給美股帶來更多壓力。 Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，這完全就是恐慌性的拋售，不是只因為聯準會要升息抑制通膨而已，央行以前也這麼做過；美股大跌是因為投資人要擔心種種問題，從利率和通膨，到俄烏戰爭、供應斷鏈以及中國的封控，都讓投資人不安。

Bespoke Investment分析師Paul Hickey表示，現在的市場就是無法守住任何的反彈。基於我們過去幾天看到的整體趨勢，這並不意外，而我認為這樣的情況將一再發生。

瑞士信貸分析師David Sneddon表示，到目前為止，美股的走弱軟是由成長股、科技股和周期股所驅動，儘管我們預期這類型股票將進一步走弱，但我們現在也看到一些令人擔憂的跡象，就是價值型股票自己可能已接近建立重要的頂部，而一些主要的防禦股也對大盤頂部構成威脅。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，科技股漲1.58%，表現最佳，其次為能源股漲0.93%，通訊服務股漲0.84%。地產股跌2.29%，跌幅最大，其次為公用事業股跌1.24%。受銀行股下跌拖累，金融股指數收跌0.80%。

標普500成長股指數漲0.9%，而價值股指數跌0.4%。

★重磅股

重量級科技股全面反攻，蘋果漲1.61%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大提振。微軟漲1.86%，Alphabet漲1.67%，特斯拉漲1.64%，Meta漲0.73%，網飛漲2.63%。

在道瓊指數方面，英特爾漲2.18%，漲幅最大；其次為 Salesforce漲2.17%。微軟、蘋果和思科（漲1.21%）亦排入漲幅前五大排行榜。IBM跌3.95%，在道指成分股中跌幅最大，其次為摩根大通。

主要晶片股集體上揚，輝達漲3.81%，表現最佳。恩智浦漲3.20%，超微漲2.74%，英特爾漲2.18%，德儀漲2.00%，美光漲1.44%，高通漲1.40%，應材漲1.35%。

★焦點股

輝瑞（Pfizer）股價上漲1.7%，該公司宣布將斥資116億美元收購偏頭痛藥物製造商Biohaven Pharmaceutical Holding Co，在一些抗癌藥物專利到期之前強化自家產品組合。Biohaven應聲飆漲68.4%。交易完成後，輝瑞將獲得Biohaven已經獲批准的偏頭痛藥物Rimegepant。

健身器材製造商與互動健身平台派樂騰（Peloton）大跌8.7%，這家在疫情高峰期風光一時、被喻為「健身界蘋果＋網飛」的公司在盤前公布第三財季（截至3月底）營收年減23.6%，為9.643億美元，不及市場預期的9.716億美元。淨損為7.571億美元，遠超出前一年同期淨損860萬美元及市場預估的淨損1.321億美元。每股虧損2.27美元，遠超出市場預估的每股虧損83美分。該公司預估本季營收介於6.75億～7億美元，年減27%、季減29%。在發布財報後，派樂騰亦警告公司陷入「資金不足」的困境，同時宣布將裁員2800人，約占員工總數20%。

美國連鎖電影院公司AMC收跌5.4%，因《蝙蝠俠》（The Batman）、《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange and the Multiverse of Madness）等票房巨作吸引人潮湧入電影院，該全球最大連鎖戲院業者票房收入大幅成長，上季營收意外強勁，虧損亦大幅縮小，盤中股價一度飆升近12%。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲1.74%，收88.82美元，換算台股價格為527.8元。

聯電ADR漲4.77%，收8.13美元，換算台股價格為48.31元。

日月光ADR漲4.68%，收6.48美元，換算台股價格為96.27元。

中華電信ADR漲0.60%，收42.23美元，換算台股價格為125.47元。