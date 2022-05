★分析

投資人擔心聯準會可能採取更激進的方式抑制通膨,進而將美國經濟推入衰退,是美股連日重挫的主要因素,此外,俄烏戰爭、中國嚴格的防疫封控等其他的問題,亦給美股帶來更多壓力。 Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示,這完全就是恐慌性的拋售,不是只因為聯準會要升息抑制通膨而已,央行以前也這麼做過;美股大跌是因為投資人要擔心種種問題,從利率和通膨,到俄烏戰爭、供應斷鏈以及中國的封控,都讓投資人不安。

Bespoke Investment分析師Paul Hickey表示,現在的市場就是無法守住任何的反彈。基於我們過去幾天看到的整體趨勢,這並不意外,而我認為這樣的情況將一再發生。

瑞士信貸分析師David Sneddon表示,到目前為止,美股的走弱軟是由成長股、科技股和周期股所驅動,儘管我們預期這類型股票將進一步走弱,但我們現在也看到一些令人擔憂的跡象,就是價值型股票自己可能已接近建立重要的頂部,而一些主要的防禦股也對大盤頂部構成威脅。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少,科技股漲1.58%,表現最佳,其次為能源股漲0.93%,通訊服務股漲0.84%。地產股跌2.29%,跌幅最大,其次為公用事業股跌1.24%。受銀行股下跌拖累,金融股指數收跌0.80%。

標普500成長股指數漲0.9%,而價值股指數跌0.4%。

★重磅股

重量級科技股全面反攻,蘋果漲1.61%,給標普500指數和那斯達克指數帶來最大提振。微軟漲1.86%,Alphabet漲1.67%,特斯拉漲1.64%,Meta漲0.73%,網飛漲2.63%。

在道瓊指數方面,英特爾漲2.18%,漲幅最大;其次為 Salesforce漲2.17%。微軟、蘋果和思科(漲1.21%)亦排入漲幅前五大排行榜。IBM跌3.95%,在道指成分股中跌幅最大,其次為摩根大通。

主要晶片股集體上揚,輝達漲3.81%,表現最佳。恩智浦漲3.20%,超微漲2.74%,英特爾漲2.18%,德儀漲2.00%,美光漲1.44%,高通漲1.40%,應材漲1.35%。

★焦點股

輝瑞(Pfizer)股價上漲1.7%,該公司宣布將斥資116億美元收購偏頭痛藥物製造商Biohaven Pharmaceutical Holding Co,在一些抗癌藥物專利到期之前強化自家產品組合。Biohaven應聲飆漲68.4%。交易完成後,輝瑞將獲得Biohaven已經獲批准的偏頭痛藥物Rimegepant。

健身器材製造商與互動健身平台派樂騰(Peloton)大跌8.7%,這家在疫情高峰期風光一時、被喻為「健身界蘋果+網飛」的公司在盤前公布第三財季(截至3月底)營收年減23.6%,為9.643億美元,不及市場預期的9.716億美元。淨損為7.571億美元,遠超出前一年同期淨損860萬美元及市場預估的淨損1.321億美元。每股虧損2.27美元,遠超出市場預估的每股虧損83美分。該公司預估本季營收介於6.75億~7億美元,年減27%、季減29%。在發布財報後,派樂騰亦警告公司陷入「資金不足」的困境,同時宣布將裁員2800人,約占員工總數20%。

美國連鎖電影院公司AMC收跌5.4%,因《蝙蝠俠》(The Batman)、《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange and the Multiverse of Madness)等票房巨作吸引人潮湧入電影院,該全球最大連鎖戲院業者票房收入大幅成長,上季營收意外強勁,虧損亦大幅縮小,盤中股價一度飆升近12%。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲1.74%,收88.82美元,換算台股價格為527.8元。

聯電ADR漲4.77%,收8.13美元,換算台股價格為48.31元。

日月光ADR漲4.68%,收6.48美元,換算台股價格為96.27元。

中華電信ADR漲0.60%,收42.23美元,換算台股價格為125.47元。