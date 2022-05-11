桃園市為在2023舉行世界客家博覽會，昨（10）日上午在中壢舉辦世界館的動工典禮，總統蔡英文應邀參加，而在總統抵現場前，無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶及謝龍介姪子、國民黨市議員參選人謝克洋等人，以宣傳車在會場外陳情，抗議前瞻預算淪為綁樁圖利選舉經費，結果遭警方驅離，毛嘉慶還指控警方打人，讓他的團隊成員受傷。

毛嘉慶昨日在臉書貼出影片控訴，自己一行人前往陳情，結果遭警方打，怒罵「我真不知他們是在保護金正恩還是誰」，狂酸「總統看大家排隊進場拍手領紀念品，為何不去看人民排隊買快篩？」而綜合媒體報導，此一警民衝突雙方共有3人掛彩。

謝克洋雖然表示，沒想到第一次陳抗表達意見，就被執政黨用這種暴力手段對待，但也說「警察們也不是壞人，但他們有不得不驅趕我們的壓力，這我都能體諒與理解」。

國民黨台北市議員羅智強今早也在臉書對此事發聲，他指出自己擔任過總統府副秘書長、發言人，陪前總統馬英九進行過無數次的基層訪視，而民進黨的宣傳車也不計其數的出現，但國民黨從來沒有打人砸車，痛斥「總統維安，變成了打人的流氓！」。 惟詳情如何，仍需要相關單位調查。