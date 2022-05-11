女星孟耿如和主持人黃子佼2020年步入禮堂，後來懷上了寶貝女兒，升格準父母，預產期就在下個月，不過身為孕婦的孟耿如，好身材始終如一，懷胎數月的她，孕期即將進入倒數，預計本月中將要產子，而夫妻倆人時常在社群平台分享生活點滴，昨日凌晨孟耿如發布一段自己走路的影片，被丈夫黃子佼笑像企鵝。

孟耿如預計本月即將臨盆，全家人都很期待女兒「黃玉米」的誕生，前陣子孟耿如過母親節才感嘆今年女兒還沒出來，所以明年才能正式升格人母過節，先生黃子佼還笑她，稱自己多賺到一個父親節；孟耿如還說以前聽人講懷孕，心裡其實不以為然，真的輪到自己時，才知道懷孕過程是辛苦的，在懷孕時感觸很深。

而她昨日與丈夫黃子佼一同出門，被黃子佼偷拍背影，影片中孟耿如似乎是要走去廁所，畫面中孟耿如四肢依然纖細，只是腰圍處似乎大了一圈，走路還搖搖晃晃的，從側面看可以看見些微凸起的小腹，移動方式有點像企鵝，孟耿如也無奈表示「他說我像企鵝，我卻反駁不了」

丈夫黃子佼立刻嘴甜回她「哪有企鵝這麼美？」，這番話逗樂了孟耿如，她自嘲「只有我」，這也引出許多媽媽的心聲，紛紛留言「我走路比耿如還要更像企鵝欸」、「以後不用去海生館看企鵝了（誤）」、「感覺快生了，辛苦妳了，祝順產哦」、「可是真的超級可愛的」、「幾乎每個臨產孕婦都像企鵝啦」、「這就是媽媽的偉大啊！為了寶貝孩子們，祝福！」