NBA季後賽場上今天傳來壞消息，在上一場因傷缺陣的灰熊主將莫蘭特(Ja Morant)傷勢感覺不輕，據ESPN記者麥馬漢(Tim MacMahon)透露，莫蘭特不但下一場會繼續缺席，接下來的系列賽有可能都無法出賽，這對目前以1：3落後的灰熊來說相當不利，他們很有可能因此淘汰出局。

Ja Morant has a bone bruise in his knee and is expected to miss the rest of the playoffs, the Grizzlies announce. https://t.co/U4q0HXViue — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 10, 2022

莫蘭特在第三戰末節因膝蓋傷勢提前退場，第四戰也無法出賽，灰熊以98：101輸給勇士讓對方率先聽牌，而在如此困境下莫蘭特確定在第五戰繼續缺席，若灰熊將戰線延長，他可能也無法回歸，要拿下這輪恐怕凶多吉少，此外第五戰灰熊還有幾位球員會缺陣。

除了莫蘭特以外，第五戰灰熊的Killian Tillie、Santi Aldama都無法出戰，但主將亞當斯(Steven Adams)、班恩(Desmond Bane)、布魯克斯(Dillon Brooks)、賈倫傑克生(Jaren Jackson Jr)都還是會出賽，灰熊明天仍有機會在主場討回顏面，但面臨兵多將廣的勇士還是非常難打。

此輪系列賽出現不少插曲，小裴頓(Gary Payton II)遭到布魯克斯惡意犯規骨折，導致賽季報銷，在莫蘭特受傷的那場比賽後，灰熊教練詹金斯(Taylor Jenkins)甚至認為是普爾(Jordan Poole)防守時「扯到」他膝蓋有關，引起雙方議論，不管在場上還是場下兩隊火藥味都相當濃厚。