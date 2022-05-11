前國安局上校組長劉冠軍，他因涉嫌侵吞國安局「奉天」情報專案經費孳息1.9億，為調查局10大通緝犯，懸賞金高達1千萬元，但如今仍找不到人，根據國際房仲透露他曾在溫哥華置產，據傳他極有可能藏身於加拿大。

傳貴婦奈奈躲在加拿大愛德華王子島，而千萬通緝犯劉冠軍也極有可能躲在此地。（示意圖/Shutterstock提供）

劉冠軍因侵占鉅額公款等犯行，於2000年間潛逃至大陸地區，據《鏡週刊》報導，劉冠軍有可能就藏身在網紅「貴婦奈奈」潛逃之地，劉冠軍弟弟曾任職於長榮航空駐加拿大分公司，多年前曾定居多倫多，且國際房仲透露，劉冠軍曾在溫哥華購入一棟3千萬豪宅，可見他極有可能藏身在加拿大。

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」2004年因經營無名小站闖出名堂，2011年和老公創立杏立博全醫美診所，在2018年時被爆出全家涉嫌捲款10億潛逃，目前潛逃的可能地點為加拿大多倫多，台北地檢署已向她發布時效25年的通緝，至2043年。

據了解，2018年12月，貴婦奈奈和丈夫黃博健經營的醫美診所突倒閉，與公公黃立雄共3人捲款近10億逃亡海外遭通緝，被列為307號通緝逃犯，根據《鏡週刊》報導，黃博健被傳玩地下期貨輸了3億多，只好向診所的83名金主借貸周轉，連診所醫師、護理師都是受害者，被騙走好幾百萬。

法務部調查局網站列著貴婦奈奈的基本資料，可能潛逃地點為加拿大多倫多，除此之外，貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，據傳最後藏匿於加拿大愛德華王子島。