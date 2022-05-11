本土疫情持續升溫，台北市副市長黃珊珊今在臉書證實「快篩陽」。她指出，有點喉嚨痛，早上起來就覺得怪怪的，所以快篩，出現了兩條線，這也是可以預期的事，因為，早已經有心理準備。

黃珊珊指出，今天，我也快篩陽了，應該是這兩天被感染的吧，希望母親節去看媽媽時沒有傳染給媽媽，還好當時我不敢拿下口罩，以免影響媽媽健康。「早上，先上線開市長室會議、線上防疫會議，開完線上會議，再請秘書把我的車開來我家把鑰匙丟在門口，我再開車去做採檢，接下來就回家隔離七天，反正我已經很習慣居家辦公和線上會議，這七天，一樣繼續嗡嗡嗡！」

黃珊珊表示，這兩個星期看到焦慮的媽媽抱著孩子在急門診排隊、看到很多年輕人、也有很多上班族，爆發的疫情讓人難受，急門診爆棚，民眾焦慮，每天的確診數字都是實實在在的一個人，甚至影響一個家庭，在疫情之下，讓人民免於恐懼，是我們的責任！

黃珊珊進一步說，「今天我也快篩陽，做防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了，我很想知道，它到底是怎樣主宰了世界」。她說，靜下來思考，洪峰將至，台北市的醫療量能是最後一道防線，這七天雖然被隔離，但是每天還是會上線開會，每天晚上跟區級關懷中心的檢討會報也不會停止，一起守護台北，拜科技之賜，我也成功數位轉型！