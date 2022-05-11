金門伯玉路車流頻繁，翻車事故引起路人注意。（警方提供）

天雨路滑行車要小心，酒駕上路更易發生危險。金門昨（10）日傍晚就有1輛自小客車自撞側翻，所幸駕駛沒有明顯外傷，但警方酒測結果每公升0.48毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，車流量大的金城鎮伯玉路一段，昨天下午16時42分許，在鈞統大賣場前路段發生1起交通事故。蔡姓男子駕駛自小客車沿著伯玉路由榜林圓環往東門圓環方向行駛時自撞路旁擋土牆，導致車輛側翻。

因適逢下班時段引起路過民眾的注意，駕駛雖無明顯外傷，仍由消防隊評估送醫檢查。警方現場實施酒測為每公升0.48毫克，逕依公共危險罪嫌移送法辦，至於車禍肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，依照《道路交通管理處罰條例》第35條，汽車駕駛人酒後駕車，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上者，處新臺幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領；而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上之情形者，更涉及公共危險罪，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

警方提醒，梅雨季來到，行車視線較差，駕駛除應遵守交通規則，並應減速慢行，以免事故發生。

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