外媒報導，俄烏戰爭爆發讓外界關注台海風險，企業擔心風險升高會影響到運作，紛紛尋求保險公司的協助，目前約有60家的保險公司提供台海衝突保單的相關服務，加上美國對大陸的態度維持強硬，企業投保意願也因此升高，不少保險公司考量風險承受能力，有意選擇漲保費或停售相關保單。

華爾街日報報導，俄烏戰爭背景下，企業相當擔心大陸和台灣可能會發生衝突，因此針對相關業務的投保意願更為強烈，盼對於潛在的暴力和干擾進行避險。

保險公司VANTAGE主管Daniel Riordan表示，「尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭後，人們對政治風險有高度關注，擔心大陸對台更為強勢，我們的政治風險業務有很多新客戶，他們都詢問我們有沒有提供相關的保險業務。」

有不具名的專家則說，台灣相關政治風險的保單中，大部分是為了防範技術和電力業務的風險，加上台灣是全球重要的晶片生產地，而在大陸，會選擇購買政治風險保險的企業，通常是在當地擁有製造業務。

報導指出，保險經紀商WTW美洲政治風險產品負責人Laura Burns透露，若美國拜登政府對大陸的政策維持強硬，將使得企業跟保險公司更為謹慎，在狀況下，很多保險公司對於販賣相關商品都更為謹慎，保費也隨之上漲。

地緣政治風險的保險算是相當小眾的保險類別，主要是針對企業遇到較為罕見的狀況時能有所保障，例如私人資產被國有化、導彈或砲彈擊中生產設施、亦或資金流動性因衝突受到阻礙等事件。