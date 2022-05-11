海洋委員會海巡署艦隊分署隊員吳鴻材，去年酒駕開車上班被警方測得酒精濃度值為每公升1.28毫克，他遭刑刑4月，併科罰金2萬元，懲戒法院將他判決降1級改敘確定，今年3月他休假期間又酒駕、酒精濃度達每公升l.03毫克，懲戒法院判決降2級改敘。可上訴。

吳男從2000年1月31日任職高雄海巡隊，去年1月22日調至恆春海巡隊服務，去年1月10日晚間他在家中獨自飲酒，隔天早晨駕車上班途中在高雄市區輕微擦撞一騎機車婦人，2人皆無大礙，警方調查測得他吐氣酒精濃度值為每公升1.28毫克。

刑事部分，吳男被依不能安全駕駛動力交通工具罪判刑4月，可易科罰，另併科罰金2萬元，海洋委員會移送懲戒後，去年5月19日懲戒法院判決吳男降1級改敘確定。

不料，今年3月7日晚上11點多，吳男休假期間騎乘機車在高雄市遭警方攔查實施酒測，經檢測其吐氣所含酒精濃度高達每公升l.03毫克，他所涉公共危險罪嫌，由高雄地檢署偵查後，聲請法院以簡易判決處刑中。

行政究責部分，懲戒法院斥責吳男酒駕屢次不改，導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，判決降2級改敘。可上訴。