斯里蘭卡身陷自1948年脫離英國獨立以來最嚴峻的經濟危機，外匯嚴重短缺阻礙食物、藥品、燃料等產品進口，數月以來民眾無電可用，反政府示威抗議不斷。原本的和平抗議活動因政府支持者持鐵棍攻擊示威民眾，遂於9日演變成暴動，導致包括2名國會議員在內8人死亡、至少232人受傷。

法新社報導，9日辭職下台的前總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在重裝士兵保護下撤離官邸，因數千名示威民眾試圖破壞大門闖入，更縱火焚燒門口一輛卡車。美國有線新聞網（CNN）報道，軍方曾施放催淚彈驅趕示威者，因催淚彈爆炸導致1名員警死亡。

美聯社指出，示威民眾至少在42名親拉賈帕克薩家族的政治人物私宅引火，拉賈帕克薩家族紀念博物館也被摧毀。執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）被示威民眾包圍，在衝突中對2名示威者，其中1人死亡。阿圖科拉拉之後逃往附近一棟大廈躲避，遭數千名憤怒的示威民眾包圍，最後飲彈自盡。執政黨稱阿圖科拉拉遭到謀殺，其保鑣也被殺害。斯里蘭卡國防部隨後下令，部隊可向任何破壞公共財產或威脅生命的民眾開槍。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）10日表示，她對一系列暴動「深感不安」，並敦促斯里蘭卡政府「與社會各界進行有意義的對話」。美國國務院也呼籲對動亂事件進行調查，稱華盛頓對不斷升級的暴力與軍隊部屬感到擔憂。國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們強調，和平抗議者不應該受到來自政府與軍隊的暴力或恐嚇。」

馬興達．拉賈帕克薩表示，他的辭職是為了替組建聯合政府鋪路，但他不確定反對派是否願意加入由其胞弟、斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩領導的政府。消息人士指，當局正在安排塔巴耶．拉賈帕克薩與所有政黨的視訊會議。不過美國智庫威爾遜中心（Wilson Centre）高級研究員柯格曼認告訴法新社，除非塔巴耶．拉賈帕克薩下台，「否則任何人，無論是街頭群眾或主要政治利益相關者，都不會得到安撫。」

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