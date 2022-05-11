獲選《2019年十大抗癌鬥士》女孩湯佩姿，還在19歲診斷癌症末期，她決心樂觀對抗病魔，就算壽命僅剩3個月，選擇把握當下享受生命，也開設粉專「抗癌小天使－湯佩姿」，5年來當網紅和大家分享抗癌故事，近來第4次被醫生建議轉安寧，任何藥物已無法在她身上起到效果，10日她也曬出手臂插滿營養針的照片，惹得關心她的網友一陣鼻酸。

上月20日，湯佩姿在臉書粉專「抗癌小天使－湯佩姿」分享，由於癌細胞擴散到腸子，每週都有抽2000cc腹水，眼看見身體腹水被抽出，甚至顏色比以前還要更深，她打趣用蔓越莓汁來形容，意識到體內腫瘤正在惡化，身體明顯虛弱感多出好多，照片中她曬出插著醫療管線的肚子，還有放著看著怵目驚心的瓶瓶罐罐，自己身軀卻要承受巨大的治療壓力，但她也鼓勵自己再努力一下。

這陣子，她坦言經常細數居家安寧的日常，每天一睜眼發現還活著，就會有種撿到了的感覺，好像很快就會離開，可是偏偏上帝沒有打算在短期內把她接走，內心其實一直非常感恩，有許多人也默默幫她加油，不過對無法像同齡人去工作，造成爸爸醫療經濟負擔很歉疚，替自己許下一個環島夢，順勢啟動招募善款計畫希望大家去提供她金錢援助。

貼文一經發布，網友對她鼓勵：「美夢成真不留憾，期待妹妹妳的好消息」、「加油人生沒有放棄」、「我們一家為佩姿姐姐祈福打氣」、「希望每一天你都能開開心心的過」、「勇敢的妳我們永遠都在哦」、「願望是姐姐可以看看台灣的美麗風景」、「持續為妳打氣祈褔 」引起大家強烈共鳴，希望堅強的湯佩姿能夠一圓環島夢想。