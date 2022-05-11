本土確診居高不下，中重症持續增加，台北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，一名男子的父親因確診轉重症，住進專責病房，男子數度向他表示，父親來電稱病況良好想回家，詢問是否可行，但姜冠宇直言，一旦脫離高濃度氧氣，沒多久就會因缺氧而死，看著男子失望的背影，姜冠宇難受地說，「我好像打碎了他的希望」。

姜冠宇昨（10）日於個人臉書粉專指出，一名男子的父親染疫重症，住進專責病房，期間男子不斷到醫院詢問父親狀況，並表示爸爸多次打電話說自己病況良好，想要回家，姜冠宇一聽眉頭一皺說，「怎麼會好？他現在都戴著高流量鼻導管了，還打上很多藥物，他是不可能回家的」。

男子急忙追問，「那爸爸狀況會變差嗎？」姜冠宇接著說，「因為你們後來決定不插管、放棄急救，如果沒有好轉，大概就沒有下一步、順其自然。」姜冠宇說明，因為確診病患轉重症，導致呼吸衰竭，可能身體其他功能還是好的、意識也清楚，在氧氣供應充足的狀況下，病患會覺得自己是好的，事實上只要脫離高濃度氧氣支持，X光下雙肺就會呈現全白，過不了一段時間就會缺氧死亡。

男子緊接著問「那爸爸要走了，我們能見他最後一面嗎？」姜冠宇直言很難，除非病情好轉，才可以接回家或是陪病，但這會讓你有確診風險。只見男子低著頭說了聲謝謝，就轉身離去了。

姜冠宇看著男子的背影，寫道「我好像打碎了他的希望，即便爸爸呼喚他，但病情無法逆轉，就無法出院，也會很難再見爸爸一面。」

姜冠宇說，目前專責病房內，重症率沒有去年高，去年萬華爆發疫情時，病房裡一半都是有生命危險的病患，很多人都無法見家人最後一面，死亡後也是快速火化，對家庭關係比較好的家屬來說，確實是滿殘忍的。