BBC報導，距離烏東前線哈爾科夫（Kharkiv）120公里的戰略要地伊久姆（Izium）市一座被轟垮的大樓廢墟中發現44具平民屍體，這裡自開戰以來一直發生劇烈戰鬥。有當地官員表示，救援人員才剛能夠到這座大樓，但依照推斷，這棟公寓在3月時就已經倒塌。

伊久姆市市長馬爾琴科（Valery Marchenko）擔憂會發現更多傷亡，因為整排的公寓都成為空襲的目標。他說:「我們知道其他地方也有人，搜索工作還在持續，我認為我們很快就會知道有更多受害者。」哈爾科夫州州長辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）則在社群媒體上痛批這是普丁對平民的又一項戰爭罪刑。

Rus ordusu vurdu, İzyum'da 44 sivilin cesedine ulaşıldıhttps://t.co/uxQuR5Jg4P — Diriliş Postası (@dirilispostasi) May 10, 2022

俄羅斯在4月1日控制了伊久姆地區，此後軍隊也佔領了市區。馬爾琴科說，當這些建築遭到襲擊時，俄軍已經佔領市區的一半，當部隊試圖推進的時候，俄軍直接往目前發現屍體的建築物開火。而且由於該地區是遭到佔領的部分，所以救援人員現在才能到達。

📌 Ukrayna’nın doğusundaki Harkov kenti yakınlarındaki İzyum kasabasında Mart ayında Rus bombardımanı sonucu yıkılan 5 katlı bir binanın enkazından 44 sivile ait cesedin çıkarıldığı bildiriliyor. pic.twitter.com/fcUTqZXX1I — instituDE (@institude_org) May 10, 2022

伊久姆被稱為頓巴斯的門戶，是烏克蘭以前生產煤炭和鋼鐵產區的一部分，對於俄軍而言也是重要的戰略地區。辛耶胡波夫說，目前俄軍沒有積極的進攻行動，因為烏軍正部署防禦這裡；而預料未來幾天俄軍會重新恢復進攻。