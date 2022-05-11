康控-KY(4943)自結第1季稅後虧損為2.22億元，每股淨損為1.42元，康控-KY因昆山封城停工，子公司未能及時完成第1季財報，申請延期至6月14日公告財報，至於去年第3季提列信用損失26.3億元，在權衡公司股東最大利益及永續經營前提下，康控-KY表示，擬由兩位大股東提議先行買斷爭議款總金額30%債權(約人民幣1.76億元)，康控-KY今天早盤股價走弱。

上市櫃公司第1季財報將於近期全數公告，不過康控-KY因新型冠狀病毒肺炎疫情封控，子公司昆山康龍電子科技有限公司、康而富精密機電(昆山)有限公司、昆山浩均精密電子有限公司，未能及時完成第一季財報，申請延期至6月14日公告，僅先公告第1季自結數。

康控-KY自結第1季合併營收5.77億元，營業毛損為6834萬元，營業淨損為3.1億元，稅後虧損為2.22億元，每股淨損為1.42元。

康控-KY於2021年第3季為因應銷售客戶違約風險的增加，依照國際財務報導準則第9號規定於當季提列預期信用損失26.3億元，康控-KY也針對後續處理進行說明。

康控-KY財務長黃翹生表示，公司與銷售客戶間存有雙方認知上歧異，目前仍與客戶持續協商中，未來會採取一切可能的措施爭取公司股東最大利益；公司業於111年3月間委託大陸當地律師事務所進行評估，完成所有常規訴訟程序的預計時程約為26至30個月，預計支出之訴訟成本至少為人民幣1100萬元，至多則可能達人民幣1.17億元。

除前述持續與客戶協商外，公司內部評估擬採取民事訴訟、對外(資產管理公司)出售債權及內部人(大股東)部分買斷三種方式處理，不過，由於此爭議款尚未經司法判決確定，此外亦無其他擔保權利或票據，市場上不具交易價值；縱依通常債權讓售之條件，估定價值不超過債權金額10%。

黃翹生表示，由於公司MONSTER HOLDING CO., LTD.及AGI HOLDING CO., LTD.兩位大股東持股約佔流通在外股數之34%，在權衡公司股東最大利益及永續經營的前提下，兩位大股東提議先行買斷爭議款總金額的30%債權(約人民幣1.76億元)，剩餘70%之爭議款本公司將續行協商並採取一切可行方式處理。

黃翹生指出，由於民事訴訟程序曠日費時，且訴訟費用金額龐大，而對外出售債權可行性及實益皆較為低，故本公司擬接受大股東之提議，除可較為快速回收債權以維持公司正常營運外，亦有助於本公司引進新投資者充實營運資金並穩定發展汽車及半導體產業項目，以利未來創造本公司股東最大利益。