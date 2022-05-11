模特兒出身的依依、佩佩，擁有精緻秀麗五官與修長身材，被封為「最美雙胞胎」，而妹妹佩佩除了繼續演藝工作外，也經營韓式婚紗店，經常在社群分享工作花絮，昨天(5/10)她在臉書分享錄影空檔的照片及影片，其中跳舞片不慎露裙底，因此煩惱要不要打馬賽克，最後決定不打，並分享掙扎的過程。

佩佩有錄影工作，趁空檔跟大夥兒拍照，自己還在化妝室的鏡子前自拍跳舞，過程中腳一開一合，空隙露出裙底春光，她因此發文，苦惱：「裙底要打馬賽克嗎？？這是個有趣的問題」，表示其實裙子下的不是內褲也不是安全褲，而是一件可外穿的短褲而已，正常的短褲露出並沒有打馬賽克的必要。

佩佩跳舞時不慎洩裙底，但底下其實是可外穿的短褲，因此苦惱要不要打馬賽克。(取材自雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王臉書)

佩佩說出了她的苦惱，「如果打了馬賽克，大家腦中會有畫面，以為媽媽拍了個不雅的影片，但是不打馬賽克，大家更會嚇到以為這是不雅的影片！」，思來想去，覺得「這好像就是人性」，她舉了博愛座的例子，「就像有的人明明身體很不舒服，但是在捷運上就是不敢坐博愛座，因為怕大家以為他是霸佔博愛座，尤其這種情況好容易被正義魔人偷拍Po上網」，明明是問心無愧的，且也不想在乎別人的眼光，但也不行，實在好可憐。

最後佩佩下了決心，「我決定還是不打馬賽克了！哈哈哈」，表示反正眾人不會對有媽媽身分的她產生遐想，她就是趁在化妝間時偷跳一下，在攝影棚也拉兩個綜藝大哥來玩，開心就好，還開綜藝大哥玩笑「穿著粉紅色的他們，跳這支舞特別甜美可愛XDDD」。