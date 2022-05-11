南韓26歲男演員趙漢俊（조한준），2018年自韓劇《客：The Guest》出道後，就接續在《屍戰朝鮮》、《屍落之城》等劇中演出配角，雖知名度不高仍相當努力在演藝圈中發展。但近日，他卻因私底下英勇救人的事蹟被南韓媒體爆出，而受到網友們的矚目及讚賞。

根據南韓媒體的綜合報導，賽馬公園4月份曾發生一起汽車自燃事件，而當時人正在賽馬公園散步的趙漢俊，看到一輛轎車不斷竄出濃煙、警鈴大響，他便立刻發現不對勁，趕緊衝上前去協助駕駛脫困，當駕駛慌張到不知所措時，車底下竟開始冒出火花，趙漢俊發現後機警的衝進賽馬公園地鐵站，拿取備用的滅火器順利壓制住火苗，接著趕緊打電話給消防隊，陪同駕駛一直等到消防隊員抵達並說明情況後才離開。

根據警方的說法表示，當天多虧趙漢俊機警又快速的處置才沒有釀成更大的災害，趙漢俊受獎並受訪時提到，事發當時他第一個想到的就是賽馬公園站裡應該有滅火器，因此直覺性的往地鐵站裡衝，剛好他也懂得滅火器的使用方式，才能及時撲滅火勢，不過他也謙虛的強調，意外現場沒有造成其他人員受傷讓他十分感謝。

事實上，趙漢俊出道以來雖都飾演配角居多，但自然又精湛的演技仍受到不少導演的青睞，因此他在2021年7月拍攝完戲劇《成為飯吧》後，也立刻投入下一部新作品《身價》的劇組當中拍攝。