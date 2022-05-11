世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 10 日) 表示，中國政府堅持的「動態清零」的防疫政策難以持續推行下去。

譚德塞罕見表態說，考慮到病毒目前行為及對未來的預期，他認為中國政府的清零策略是不可持續的，世衛已與中國專家討論過這個問題，而過渡至另一政策非常重要。

世衛組織緊急事務執行主任瑞安 (Mike Ryan) 也表示：「應對新冠狀病毒爆發的任何措施都應表現出對人權的尊重，我們需要平衡控制措施對社會的影響，以及它們對經濟的影響，這並不容易。」

世界衛生組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 稱：「在全球範圍內，我們的目標不是找到所有確診案列並阻止所有傳播，目前真的不可能做到，但我們需要做的是降低傳播，因為新冠病毒的傳播速度如此之快。」

目前中國清零策略已嚴重衝擊民生生活和企業營運。高盛預估，清零策略打擊中國經濟，將中國 2022 年經濟成長預測由 4.8％ 下修到 4.3％。