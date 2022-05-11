疫情期間「牠」最夯！台北晶華酒店美食外帶外送平台「晶華美食到你家」，自去年六月開站至今，短短不到一年時間，烤鴨銷售量突破一萬隻，打破餐飲業記錄，即日起開設「星級烤鴨專區」，集合烤鴨三吃、半鴨分享餐並搭配港式點心、粵式料理、蒜蓉龍蝦、鱈蟹西施泡飯以及住房專案等6種不同組合讓消費者可於平台 一鍵購足，24小時前下訂即可享用。

專區中最引人矚目的品項—「買烤鴨‧送龍蝦」，在烤鴨三吃之外，還可將整隻肥美的波士頓龍蝦帶回家，即日起至5月15日下訂自取可享6.4折限時優惠，下載「晶華會」APP成為會員可再折抵100元。

「晶華美食到你家」平台的烤鴨料理是由擁有超過三十年粵菜料理經驗的米其林餐盤推薦餐廳--晶華軒廚藝總監鄔海明所規劃，嚴選來自宜蘭、體型大小適中的北鴨為菜單主角，北鴨自幼即採流水式豢養，飲用甘甜溪水，食用天然穀物，得天獨厚的飼育環境造就出口感細嫩，油脂豐富的高檔肉質。主廚遵循廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，以熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，經懸掛自然風乾，再以炭火烘烤至鴨皮呈現紅潤酥脆的誘人光澤即可，成品皮潤肉甜，吸引大批識味食饕的喜愛。

「烤鴨專賣區」的品項琳瑯滿目，可滿足2至6人的用餐需求，最受歡迎的「一鴨三吃」內容包含片皮鴨捲、鴨腿佐冰梅醬、以及薑蔥炒鴨架。搭配烤鴨的組合餐則有包括晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、江南素菜餃和蜂巢炸芋角的港點合集，或是赫赫有名的餐廳招牌鱈蟹帝皇蝦泡飯，粵式大菜則有蒜蓉蒸龍蝦或是上湯帝皇皇蝦等選項。客房部則是推出「晶華烤鴨宅饗宴」住房優惠專案，入住客房4小時並於房內大啖粵式經典上湯帝王蝦伊麵、金銀蛋莧菜的「小家庭半鴨分享餐」。上述套餐2980元起，喜愛烤鴨的消費者們一定可以在專區內選購到適合自己的美味。