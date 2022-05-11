為了維持台北農產運銷公司批發蔬果量能，北農啟動6大防疫措施，但近期仍傳出逾200名確診，近期更傳出有人持他人快篩陰性證明入場，農委會主委陳吉仲今天赴立法院備詢前接受媒體採訪時表示，北農要求要持快篩證明才可以進場，目前全台各地的134個批發市場仍正常運作，針對少數不合乎要求的承銷人，會要求各批發市場具體實，呼籲市場是大家的，一定要遵守防疫規定，「市場正常運作大家才有錢賺」。

陳吉仲今天在立法院報告時指出，截至5月9日為止，已有816人確診、但也有219人解隔離後恢復上班，

立法院經濟委員今天邀請陳吉仲等就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」專案報告。

陳吉仲表示，感謝指揮中心特別撥了2萬8000劑快篩確保市場正常運作，今天會再撥5萬劑，並把其中2萬劑撥至全台的134個市場使用，後續不足會再提供，會讓全國的漁市場、肉品市場、農品市場維持正常運作，至於少數不法情事會要求市場單位具體落實，確保正常運作。

至於有立陶宛媒體報導，台灣拒絕購買立國穀物，陳吉仲稱，一個多月前才與立陶宛視訊會議，台灣每年從歐盟進口許多介質外，台灣也進口許多牛肉，立陶宛農業與我國有互補的作用，沒有拒絕立陶宛的情事，還會簽署備忘錄。