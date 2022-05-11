行政院今年4月21日通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，修正後法案名為《氣候變遷因應法》，今(11)日於立法院衛環委員會審查。環保署表示，本次修法包含碳費徵收、碳盤查、業者自主減量等措施，排碳大戶會以碳費、碳交易等鼓勵減碳，中小企業則不一定，本會期結束會儘快與中小企業共同討論策略的規劃。

全球已有130多個國家宣示2050達到淨零排放，為響應國際趨勢，環保署自2020年起啟動《溫室氣體減量及管理法》修法，該法上月於行政院通過修正草案，法案名改為《氣候變遷因應法》。另因應歐盟即將開徵碳關稅，修法內容也包含徵收碳費等機制，以及業者自主減量措施等。

環保署長張子敬接受媒體聯訪表示，碳費徵收上大家不用太擔心，整個推動上會考量到業者的量能與適應，因此採「先大後小」，也就是第一階段排碳大戶先行，這些企業碳排佔全國總體5-6成，若大家努力一定可以得到相當的效果，中小企業則不一定使用相同方式。

張子敬說，碳盤查上也會採分級管理，對於有供應鏈要求的產業也會擴增查驗的量能，讓大家能在成本較低的情況下執行，這個會期結束後將安排機會和中小企業一起來討論策略的規劃。

本次修法同時也包含事業單位提出自主減量計畫，可符合指定減量目標者將適用優惠費率，張子敬解釋，當業者提出計劃也有按照相關查核點來做才會有折扣費率，不會說只要提出計畫就會有優惠。

本次《溫室氣體減量及管理法》修正草案多達20個版本，環保署有何堅守的立場？張子敬表示，修法過程有許多溝通，最後版本和預告版本也有許多修正，委員提出來的修正案若可行都會盡量納入，希望廣納大家的意見，減少爭議。