在通膨壓力不斷飆升、民怨沸騰之際，美國總統拜登周二 (10 日) 表示，白宮考慮調降或取消對中國大陸進口關稅，以因應40多年來最嚴重的通膨問題。他還點出引發高通膨的兩大禍首，疫情導致供應鏈失控，以及俄烏戰推升高油價。

美國通膨居高不下，加上俄烏戰爭推升能源和大宗商品價格，導致3 月消費者物價指數（CPI）持續飆升，較去年同期增8.5%，創下 40 多年新高，而將在11日公布的4 月 CPI ，外界預估將略降溫，約年增8.1%左右。

據CNBC報導，拜登10日表示，高通膨正傷害美國家庭，對抗通膨是他任內的首要任務。他認為，引發通膨背後有兩大原因，一是疫情導致全球供應鏈和需求完全失控；再者，俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，推升油價急遽飆漲。

拜登提到，他正在考慮取消川普政府時期對中國進口商品課徵的關稅，以降低美國商品的價格，但目前仍在討論中，還沒有做出具體決定。

報導指出，川普與北京在貿易戰中長期針鋒相對，對中國進口商品祭出大量懲罰關稅措施，以支持美國製造的商品。

大陸駐美大使秦剛日前受訪時，直言美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅了。而部分專家和企業也呼籲拜登政府取消對中國的進口關稅，以抑制高通膨危機。

此前，美國財長葉倫（Janet Yellen）和白宮副國安顧問辛格（Daleep Singh）皆曾表態，考慮降低對中關稅，以緩解美國的通膨負擔。