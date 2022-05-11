台北市工務局公燈處處長陳榮興、花卉試驗中心主任宋馥華，明知陽明山國際大旅館停車場違法占用公有地，事後雖騰空返還市府，公燈處已設圍籬，宋竟派員拆除圍籬讓業者使用，圖利業者90萬補償費，另公燈處技工張家豪、黃銘鴻則勾結廠商收賄，涉嫌、圖利貪汙。台北地檢署11日起訴陳榮興、宋馥華等11名官商。

被起訴的被告包括宋馥華、張家豪、黃銘鴻、紹益科技實際負責人林良益、景業水電工程負責人余誌文、盛資機電負責人楊逢隆及路燈買賣及施作的仲介陳紀全等人。

檢廉獲報，陽明山國際大旅館因違法佔用公有地當作停車場，須支付補償費130萬元，但依照公燈處規定，若業者限期內返還，可減收補償費，業者事後依規定繳清減免的40萬元補償費後，公燈處已設圍籬，但業者卻仍繼續佔用。

2020年1月間，宋馥華明知旅館業者仍繼續佔用停車土地，卻仍不作為，甚至宋男還派員拆除圍籬，涉嫌圖利業者補償費90萬元。

另外，公燈處技工張家豪及黃銘鴻2人負責路燈會勘、施工及發包採購業務，卻涉嫌於2019年間協助4家業者較易施工及利潤高的品項施作，4家業者先後分別交付賄賂及提供飲宴招待，涉嫌行、收賄。另業者林良益還因公司驗資不實，涉嫌違反公司法。