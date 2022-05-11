連鎖餐飲集團六角(2732)董事會通過2022年首季財報，受惠本業獲利持穩及業外虧損顯著減少，稅後淨利0.38億元、改寫同期次高，每股盈餘（EPS）0.85元。展望後市，隨著第二季「Chatime日出茶太」展店動能倍增，集團看好全年營運有望維持穩健向上趨勢。

六角2022年首季合併營收9.86億元，季減14.28％、年減9.63％，仍為同期第三高。毛利率雖降至41％的近1年半低點，但營益率4％，雖低於去年第四季9.59％、但略優於去年同期3.96％，為近3年同期高點。

雖然六角因兩岸疫情升溫，使杭州瑞里及王座國際業績較去年同期下滑，但受惠業外虧損顯著減少，歸屬母公司稅後淨利0.38億元，雖季減47.66％、但年增達52.02％，為僅次於2019年的同期次高，每股盈餘0.85元。

六角表示，隨著全球多數國家的經濟活動已恢復正常，主力品牌「Chatime日出茶太」首季全球門市淨增達40家，高毛利的加盟權利金收入挹注，配合集團持續優化營運優化管理，使首季毛利率下滑幅度受控、營益率持穩近年水準。

六角指出，雖然疫情短期無法完全消失，但全球大多數國家皆以恢復「正常生活」為主要原則，並逐步放寬邊境管制，率先解封的荷蘭、英國及北歐各國等歐洲地區已恢復到疫情前水準，尤其新開店國家的愛爾蘭，開店至今每日創下超過千杯佳績。

此外，澳洲子公司Chatime Group首季同店銷售表現最優異、年增達5成，母公司六角集團亦年增2成。經營餐食品牌的子公司王座受惠台灣大多數門市折舊攤提完畢，雖然營收受疫情影響下滑，然今年已見單月轉盈，使首季虧損情況明顯改善。

六角亦公布2022年4月自結合併營收3.19億元，較3月3.45億元減少7.59％、較去年同期3.48億元減少8.42％，仍創同期第三高。累計前4月合併營收13.05億元，較去年同期14.4億元減少9.41％，衰退幅度較首季收斂、續創同期第三高。

展望後市，六角將持續布局全球手搖茶飲市場，「Chatime日出茶太」將在澳洲、歐美與東南亞市場積極展店，預期第二季展店動能將倍增至75～80家店，續朝全年總店數達1500家的目標邁進。

同時，隨著國內防疫走向「與病毒共存」，王座在營收規模逐步回溫下，獲利表現有望逐季轉佳，配合杭州瑞里持續進行費用管控、天恩粉圓外銷業績穩健成長挹注，在餐飲國際化優勢效益顯現下，六角看好全年營運有望維持穩健向上趨勢。