2022年第一季全球平板電腦在適逢消費端需求淡季，加上居家辦公及遠距上課的疫情紅利不復見，整體平板出貨量降至3,200萬台，為2020年第一季疫情擴大後的單季低點。DIGITIMES Research預期，第二季受惠重點品牌業者蘋果（Apple）將有新品放量，加上先前短缺的IC料件供給進一步改善，將推升全球平板出貨季增逾一成。

DIGITIMES Research分析師郭宜玲分析，上半年同屬消費端傳統淡季，第一季在疫情需求利多不在，又有通貨膨脹壓力等負面影響下，出貨表現尚符合預期。

以品牌表現來看，蘋果、三星（Samsung）、聯想、亞馬遜（Amazon）及華為，仍為前五大平板品牌。因訂單遞延與庫存回補，蘋果出貨佔比重回常態水準，達38%，聯想則因平板與筆電產品搭售的行銷策略效益減弱，致出貨比重有較大幅度下降。

第二季雖有中國封城、烏俄戰爭等因素影響，但對全球平板電腦出貨的衝擊有限，加上先前短缺的IC供給在該季更加順暢，且蘋果將有新品放量，亦將同步拉升其出貨占比上升、穩居第一，整體平板電腦出貨總量也將季增10.3%。

觀察品牌平板出貨尺寸變化，第一季11吋以上出貨比重已突破25％，另三星的入門平板以10.5吋取代8.7吋舊機型，亦使得8.x吋平板出貨占比下降。預期第二季在蘋果新品放量催化下，10.x吋機型出貨比重將持續上升，並使11吋（含）以上機型占比回降。

在品牌平板電腦應用處理器出貨占比變化上，第一季7、8吋小尺寸平板出貨銳減，為聯發科處理器出貨比重下降主因，三星處理器也在舊款機型停產後，退出平板產品線。預期2022年第二季亞馬遜出貨量增加，將帶動聯發科處理器出貨占比回升。