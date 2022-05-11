教育部針對國高中確診個案採「九宮格」方式，引發議論。高雄市教育局今（11）日指出，高雄是參考中央九宮格匡列為原則，但實際仍須考量學生活動、接觸情形疫調，若有需擴大就匡列相關接觸人。另，學校應審酌個案情形，從寬認定予以防疫假。

教育部針對國中及高中授課方式調整實施原則，其中確診個案前2日內曾到校上課所屬班級的座位九宮格同學實施3天「防疫假」。高雄市長陳其邁昨說明，高雄將參考中央規定，但若九宮格外同學有密切接觸，也會看實際互動風險來判斷。

針對有家長對「九宮格」方式有所疑慮，高市教育局強調，市長陳其邁對此相當重視，指示確診個案若與「九宮格」外同學有密切接觸情形，仍會依實際互動疫調、風險評估結果認定實施防疫假。

教育局提到，若學生家長基於防疫，為子女向學校請假，學校應審酌個案情形，從寬認定予以防疫假，不應強制要求提供證明文件，且不納入出缺席記錄，也不扣減學業評量成績。