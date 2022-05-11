高雄醫學大學發表研究報告指出，中藥材「金銀花」有助對抗新冠病毒，因金銀花入藥能溫和誘發人體自我防禦機制，不但對新冠病毒有反應，在孩童間傳染率高的腸病毒，同樣也能防止病毒滋生，降低病毒傳染力。消息一出，不少民眾開始探詢金銀花的使用法。對此，中醫師陳峙嘉指出，金銀花味甘性寒，5種人不適合使用，胡亂服用反而會出問題。另外，這類中藥都應該經過醫師處方才能服用，提早吃也不會有預防效果。

●金銀花偏寒性 孕婦、月經期間、脾胃弱常拉肚子等人不適用

在中藥材裡，金銀花偏甘、寒性，藥效能入肺。通常用散熱解毒、補虛療風，養血止渴等，會用在風熱感冒、溫熱瀉痢、瘡癰腫毒等等狀況。這次高醫大研究則是提出，金銀花能增強人體抵抗力，取得藥材也相當方便，防疫期間不失為對付輕症的一大助益。

不過陳峙嘉中醫師指出，金銀花雖有抑制病毒作用，但因偏寒性，對於孕婦或備孕中、經期間、脾胃虛弱、常拉肚子、手腳冰冷等5類人都不適合，千萬不要自行買金銀花泡水喝，否則防疫不成，反而加重身體寒症。

中藥「金銀花」能抗新冠！高醫大研究證實 中醫師提醒5種人不適合：別自己亂吃。(影音來源/中時新聞網)

陳醫師強調，每個人身體狀況不同，中醫也不會以單一藥方治病。如果真有需要用上金銀花，醫師也會搭配其他溫補藥材，平衡藥性，讓患者得到金銀花的好處，也不會受到藥性影響體能。不方便出門看診時，可以善加利用中醫視訊就醫，讓醫師調配最適合的藥方，不但更能有效緩解病症，也不會額外引發身體不適，早日恢復健康。