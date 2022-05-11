交長居隔辦公 周五台鐵工會協商生變 09:562022/05/11 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長王國材因同住家人快篩陽性，即起取消所有行程，改為居家辦公。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土疫情延燒，交通部今表示，部長王國材因同住家人快篩陽性，即起先在家居隔，也為本周五交通部、勞動部與台鐵企業工會擬召開的公開協商帶來變數。 據悉，王國材因同住家人快篩陽性，先取消近日所有行程，暫時在家辦公，上午做快篩則為陰性。 王國材安排本周五與台鐵工會公開討論公司化議題，邀請勞動部參與，也同意媒體入場旁聽、拍攝，如今有了變數。交通部表示，若部長陽性確診，協商會議就延期舉辦，若PCR結果是陰性，則評估協商是否如期舉行。 客運紓困加碼 交長下周邀業者座談 APEC實體會議 鄧振中率團赴泰 #協商 #王國材 #交通部 #台鐵工會 #部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遊覽車燃料稅研議減徵 04:102022/05/11 產業特刊 台東藏2公噸黃金業者開挖受阻 原民會副主委：本應與部落協商 17:212022/05/09 生活 「高鐵桃園車站特定區開發經營案」5／17簽約 17:302022/05/10 區域情報-桃園 王國材同住家人快篩陽 13日與台鐵工會協商恐延 08:372022/05/11 生活 交通部採購逾10萬快篩給第一線 衛福部允盡快給 12:492022/05/09 財經 國道客運載客量崩3成部分路線擬停駛 王國材：5/17找業者談 10:272022/05/09 財經 陳時中視察台北醫院 侯友宜：盼政院最高層來看第一線 10:372022/05/10 生活 選址急轉彎 農地解約糾紛多 04:102022/05/09 地方新聞 端午疏運訂票僅三成五 台鐵擬不開加班車 10:522022/05/09 財經 端節訂票僅3成5 台鐵擬不開加班車 04:102022/05/10 生活新聞 親愛爾蘭新芬黨 躍居北愛最大黨 04:102022/05/09 國際大事 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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