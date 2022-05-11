新冠肺炎本土疫情延燒，交通部今表示，部長王國材因同住家人快篩陽性，即起先在家居隔，也為本周五交通部、勞動部與台鐵企業工會擬召開的公開協商帶來變數。

據悉，王國材因同住家人快篩陽性，先取消近日所有行程，暫時在家辦公，上午做快篩則為陰性。

王國材安排本周五與台鐵工會公開討論公司化議題，邀請勞動部參與，也同意媒體入場旁聽、拍攝，如今有了變數。交通部表示，若部長陽性確診，協商會議就延期舉辦，若PCR結果是陰性，則評估協商是否如期舉行。