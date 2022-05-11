立夏剛過，天氣漸漸炎熱，讓人好想來點清爽無負擔又沁涼酸甜的水果，高雄農業局攜手「全家」即日起推出「鮮切水果盒」，嚴選當令鮮果產地直送以確保品質，最著時、好吃的夏季鮮果，給大家一個新的消暑美食新選擇。

農業局長張清榮表示，裁切鮮果盒要交到消費者手中流程並不簡單，從產地挑選鮮果、清洗、到裁切裝盒，有一套嚴謹的SOP，確保優質口感外還要嚴格把關食安，處理人員全程穿著防塵衣以4-8度冷鏈環境下搭配電解水洗滌鮮果，另為考量果品風味的完美呈現，視品項有不一樣的裁切方式，經裝盒過磅及運送更是層層講究，堅持將果農的心血從產地到超商，只提供黃金賞味期的即食水果產品才能上架。

現代人生活忙碌，未必有時間每天記得吃適量水果，高雄市農業局用心推薦 ，此次結合福和生鮮農產公司合作，是首家唯一獲得HACCP及FSSC22000雙重認證的生鮮蔬果截切廠。此次結合美濃農會、燕巢農會、大樹農會跟祥鶴合作社，實質幫助在地果農產品的曝光及推廣，不同契作對象，故種類豐富，滿足多元需求，讓大家直接省去挑選水果品質、回家還要自行清洗處理的繁複過程，直接就幫大家把關，將高雄最在地的頂級果品，「鮮切即食」挑好就直接帶走享用。