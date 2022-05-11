陳建州（黑人）過去是中華男籃選手，因十字韌帶斷裂後結束選手生涯，轉型成為通告藝人、主持人，與范瑋琪結婚後生下兩子，2020年宣布成立「P. LEAGUE+」，是台灣自中華職籃解散後首個職業籃球聯盟，由臺北富邦勇士、新北國王、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄鋼鐵人六支球隊組成，日前球隊傳出球員確診的消息，做為執行長的陳建州率領大家快篩，在社群平台曬出被捅完「淚流滿面」的樣子，讓大家嚇傻。

新冠肺炎變種病毒肆虐，台灣昨單日破5萬人確診，根據指揮中心最新防疫規範，比賽裁判與各球團教練團、球員即日起都必須提供比賽日當天早上8點之後至比賽開始前3小時的快篩陰性證明，才能上場進行比賽。聯盟執行長陳建州昨日晚上上傳一段自己與球員們快篩的影片，並寫下「聯盟小夥伴每天都要快篩！保護自己也保護聯盟所有人」

影片中，陳建州五官全扭曲成一塊，似乎是被逼到崩潰，無奈直呼「每天都要快篩」，接著苦笑舉著快篩試劑，接下來出現在影片中的幾位球員各個面色痛苦，眼中含淚、表情猙獰地舉著快篩試劑，不過眼尖一看，怎麼快篩試劑在影片中都變形？原來陳建州用了傷心濾鏡錄影片，該濾鏡會自動AI修正表情，就算是笑著，只要套上濾鏡就會變成悲傷哭泣的表情，近日網路上有許多相關惡搞影片。

粉絲在底下留言「真是苦中作樂啊」、「感覺好痛苦喔....怕怕的」、「都戳鼻孔戳到快瘋了」、「每天要逼哭很多男子漢」