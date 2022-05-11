大陸國家統計局今（11日）公布4月全國消費者物價指數（CPI）年漲2.1％，創近5個月新高。其中，城市上漲2.2％，農村上漲2.0％；食品價格上漲1.9％，非食品價格上漲2.2％；消費品價格上漲3.0％，服務價格上漲0.8％。1～4月平均全國消費物價指數比上年同期上漲1.4％。

4月全國生產者物價指數（PPI）年漲8.0％，增速連續第6個月下降；工業生產者購進價格年漲10.8％、月漲1.3％。1～4月平均生產者物價指數比去年同期上漲8.5％，工業生產者購進價格上漲11.2％。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，4月CPI溫和上漲，受大陸國內疫情及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響，CPI月漲0.4％，年漲2.1％。各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，年漲0.9％，漲幅比上月回落0.2個百分點。

從環比看，食品價格由上月下降1.2％轉為上漲0.9％，影響CPI上漲約0.17個百分點。食品中，因疫情期間物流成本上升，加之囤貨需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲8.8％、7.1％和5.2％；隨著生豬產能逐步調整、中央凍豬肉儲備收儲工作有序開展，豬肉價格由上月下降9.3％轉為上漲1.5％。

非食品中，受國際油價變動影響，汽油和柴油價格分別月漲2.8％和3.0％；受小長假因素影響，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲14.9％、6.8％和1.5％。

PPI漲幅持續回落，4月儘管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門落實保供穩價決策部署，PPI漲幅均有所回落。