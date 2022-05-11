本土疫情不斷升溫，兒童染疫人數持續增加，屏東一名媽媽透露，讀小學四年級的兒子確診，發燒到40.5度，居家照護期間透過事前充裕的準備，母子倆最後成功擊退病毒，目前孩子已退燒，而原PO也將過程全記錄下來，希望能給其他爸媽參考，不少人看完大讚她是地表最強媽媽。

一名女網友近日在臉書發文說，上上周兒子告訴她學校有2個班級停課了，從那天起她就開始準備防疫措施，因為看到幾個兒童染疫後救治不及的消息，讓她深刻意識到，若兒子確診了，就只有她能夠救兒子，因此她便事先準備好足夠的糧食與藥品。

女網友透露，她的兒子在5月1日開始發燒，隨後安親班老師打來說，兒子班上有同學確診要停課，當天晚上10點她開車帶兒子去醫院，但都還沒到急診室裡面就被攔下來了，只好轉往第二家醫院，才終於採檢並拿藥，之後就只能先回家等待結果，並告訴兒子「只要有媽媽在，我不會讓病毒欺負你！」

女網友表示，看到大家感染新冠肺炎後，可能會出現喉嚨痛的症狀，就預先買了豆花與布丁放冰箱備著，如今果真派上用場；而她也持續監測兒子的體溫，只要發燒沒有超過39度都是給退燒藥，超過了就用退燒塞劑。

女網友指出，觀察兒子1天約有4個發燒高峰期，從最初的38度，變成39度多，到後來一度出現40.5度的高溫，兒子因為高燒虛弱躺在棉被中，冷到牙齒狂打顫，連話都沒有辦法說，而她只能在旁陪伴，適時讓孩子補充開水與舒跑。同時她也建議大家準備好冰枕跟冰袋，面對孩子高燒起紅疹，她也建議爸爸媽媽可以擰乾濕毛巾替孩子擦拭身體。

女網友說，她詢問醫師友人的意見後，上網學習了肺部按摩的方法，希望讓孩子好受一些。事發3天以後，她才終於接到居家關懷的電話，在家等待指示的期間，她已收到兒子的PCR確診通知，當下就立刻通報學校老師，但1922打到手快爛掉還是打不通，所幸兒子後來順利退燒。

女網友坦言，她會堅持不懈地做孩子的確診紀錄，是希望能給其他爸媽作參考，雖然不知道能夠幫助多少人，但能幫一個是一個，只希望大家遇到孩子確診時，不要驚慌不要害怕，最重要的是「自己的孩子自己救！」不要什麼都不做，就在那邊空等。

貼文曝光後，吸引了2.3萬人狂讚，不少網友留言，「非常有智慧的母親，孩子有福了，大家可以借鏡妳的經驗與做法，加油」、「世界上最強者」、「為母則強！每個小孩都是父母的心頭肉，看見孩子這樣真的很心疼，祝早日康復」、「辛苦了，堅強勇敢的母親」、「為母則強，辛苦了」。