「綜藝大哥大」張菲近年淡出演藝圈，鮮少公開露面，目前過著清幽的退休生活，傳出他已把戶籍遷至花蓮，不過近期因疫情影響，則都在台北生活，但張菲受健身房需接種滿三劑疫苗的規定，而無法前往，本人也坦言，本來他是一劑都不想打，直到上個月才接種第一劑莫德納疫苗。

70歲張菲過著清幽的退休生活，熱愛飛行的他，常現身花蓮飛輕航機，甚至傳出，他把戶籍遷到花蓮，根據《自由時報》報導，張菲近期受新冠肺炎疫情影響，這陣子人都在台北，不過，一直有運動習慣的張菲，因健身房需接種滿三劑疫苗的規定，而無法前往，他自認沒有和太多人接觸，本來他是一劑疫苗都不想打，如今疫情來到高峰，他才在上個月接種第一劑莫德納疫苗。

張菲最近都待在家，同時，也有個拉斯維加斯的商演找他洽談，不過美國疫情很嚴重，張菲目前正在考慮中，目前仍不確定是否談得成。張菲雖然在享受退休人生，但他沒有決定離開演藝圈，還是在等待好節目、好企劃，張菲認為，只要有適合的邀約、節目出現，只要「人合事合」，張菲就願意重返螢光幕。