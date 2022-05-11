39歲的日本知名女星深田恭子，出道多年憑著甜美外表、火辣身材成為不少人心目中的性感女神，而她去年宣布罹患「適應障礙症」後便全面暫緩演藝活動，將重心放在她與44歲百億地產社長杉本宏之的感情上，而深田恭子原本打算在今年嫁人，近日卻爆出她因太愛喝酒而遭到百億男友分手。

根據日本媒體《女性SEVEN》的報導，深田恭子除了罹患「適應障礙症」之外，私底下也有酗酒的問題，導致生活作息不正常而經常為此與杉本宏之發生爭執，甚至還有過一次狂喝15小時的紀錄，讓杉本宏之相當頭痛。

另外，4月份時也傳出有目擊民眾指稱，看到深田恭子與杉本宏之在東京西麻布的小巷子內爭吵，男友甚至失控對著深田恭子怒吼「我受夠了，我們分手吧」，但當時已喝醉的她看到對方憤怒離去後竟沒有追上，反而直接去下一攤，令路過民眾相當傻眼。

而報導中也提到，杉本宏之近期因生意受到新冠肺炎的影響，而減少了外出打高爾夫球及享受美食的機會，但半夜卻經常被喝醉酒的深田恭子吵醒喊著要吃拉麵，而這樣的生活差異也讓杉本宏之忍無可忍最後提出分手，但杉本宏之的友人透露，杉本宏之雖提出分手但深田恭子事後也積極道歉並承諾改進，因此兩人的關係是否因此獲得改善不得而知；而近日深田恭子被拍到爆瘦外出時的畫面，讓外界質疑與分手及生病有關。

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