以全英語推廣台灣文化為目標的「國際影音串流平台Taiwan Plus」，自去年8月開播至今，網站點擊來源國家仍以台灣觀眾為主，比例上為55％，美國25％為其次，其他則有印度、英國、新加坡等地，皆不到5％，對此，今日上午在立法院教育委員會有立委提出質疑，過了大半年，沒有達到預期標準，隨著公視6月10日將從中央社接手經營，未來資源該如何整合，備受考驗。

立委黃國書表示，未來由公視接手，但最近公廣集團一直出包，他擔憂人力是否充足，「我們有些擔心，以及這兩個平台有沒有可能考慮整併？」

對此，文化部長李永得表示，確實沒有達到目標，「全英語頻道在國內是一個新的經驗，過去設定的目標，必須要做檢討，用中文媒體概念設定英文媒體，實際上有落差，經過半年努力沒有達到預期目標，有很多地方要改進，都是事實。」

李永得表示，公視接手之後，現在中央社的人力會直接轉移過去，「未來還會增加人力，整併也有在考量，會再請公視評估，尤其是未來要成為頻道，節目量很大，一年十億其實不夠撐一個頻道。」

黃國書表示，目前「Taiwan Plus」的KPI受眾群還是以國內觀眾為主，國外觀眾幾乎不知道有這個頻道，李永得坦言國外確實沒人知道，需要再慢慢運作。