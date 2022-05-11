所謂「有借有還，再借不難」，在酬勞薪水高過一般人的演藝圈中破產甚至經濟陷入困境的傳聞更常引來外界討論。Twins成員阿Sa（蔡卓妍）近來上節目透露曾被一個很要好的朋友借錢，她二話不說跑去匯款，後來才知道是被騙，讓她傻眼索性刪掉對方聯絡方式，坦言：「錢我也不要了」，而網友發揮鍵盤柯南的能力，猜測正是被稱為「世紀渣男」的張致恒，還有不少網友湧到張致恒的社群帳號，催促他快還錢給阿Sa。

據《香港01》報導，阿Sa最近在實境秀《她的雙重奏》中自曝年輕時被騙的經歷，她表示過去曾有一位要好的朋友說手頭緊，她知道後便立刻去匯錢給對方，「後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」

阿Sa最近在節目自曝有好友向她借錢不還。（圖／翻攝自choisaaaa IG）

而節目中阿Sa雖然沒有挑明身分，但有網友猜Twins剛出道時和張致恒所屬的男團Boyz常合作，四個人於公於私都是好友，但張致恒2019年爆出和懷孕粉絲雯雯閃婚，又加上過去說謊劈腿的惡行被挖出，讓張致恒自此從演藝圈消失，還因此去餐廳打工，馮鎵瀠等多位藝人後來更跳出爆料張致恒借錢不還，引來網友推測阿Sa應該也是張致恒的債主之一。

網友狂猜是張致恒。（圖／翻攝自stevencheung IG）

近年張致恒為了養老婆孩子，不僅努力洗心革面建立好老公形象，也會經營社群網站，疑欠阿Sa錢的消息傳出後，引來大批網友留言洗版要求他快還錢給阿Sa。而關於借錢這人生難題，「流量女王」楊冪兩年前受訪就坦言自己因為當藝人賺了不少錢，但也會引來許多親友覬覦想借錢，她強調面對這題自己選擇「不借」，因為總有人會覺得「妳現在是大明星了，應該不會來討錢吧！」借多了反而傷了彼此感情，索性不借省得麻煩又尷尬。