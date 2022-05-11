蘋果官方周二宣布將停止生產第七代iPod Touch產品，未來會賣到庫存全部售完為止，這也代表讓蘋果奠定營運基礎的iPod將走入歷史，蘋果創辦人賈伯斯當初靠著iPod翻轉公司命運，解決瀕臨破產的困境，也為iPhone、iPad系列打下根基。

綜合外媒報導，蘋果2001年首次發表可攜帶式媒體播放器iPod classic在當時掀起一股熱潮，隨後衍伸出iPod mini、iPod shuffle、iPod nano及iPod touch等不同系列的產品，更為往後的iPhone、iPad產品奠定良好設計基礎。

不過各項產品活耀發展，iPod的地位也因此變得模糊，蘋果也決定停產第七代iPod Touch產品，蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示，公司已經在所有產品整合絕佳的音樂體驗，包括iPhone、Apple Watch、HomePod mini及Mac、iPad等產品，iPod的精神將永存在其他產品中。

蘋果在2014年開始逐步淘汰iPod系列機型，當時先停產最早推出的iPod classic，隨後又在2017年停產iPod Nano和iPod Shuffle。最近一次發表產品是在2019年，第七代iPod Touch的售價為199美元。