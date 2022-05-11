由Playwith games研發普雷威直營的最萌MMOROG「希望M」近日已達成事前預約人數50萬人，恭喜所有玩家獲得人數達成最大獎勵「希望瘦的虎」，屆時，活動獎勵會配發到帳號內首次創角的角色內。今日將介紹寵物系統、鑑定系統、連續技系統供玩家參考。

寵物系統

寵物是冒險家冒險過程的好夥伴，目前開放四種寵物蛋系列，包含「咕咕系列」、「鳥蛋系列」、「種子系列」、「神獸系列」。

寵物可以為冒險家提升加成能力，一次可攜帶四隻寵物外出；目前寵物可分為「寵物升級」、「星級強化」、「寵物階級進化」、「寵物技能」、「寵物鑑定」、「寵物合成」六大項。

寵物可透過飼料來進行升級，能力值均會隨等級提升而增加，強化則是可透過同樣的寵物或是代替材料進行升星來加成能力。

寵物階級進化

寵物到達滿級和滿星時就可以進行進化，寵物進化後會隨機成為下一階相同系列，但是不同能力值的寵物。

左方進化列表可以參考會出現寵物。(圖/業者提供)

寵物技能

只要是四階以上寵物，在攜帶寵物的期間都可獲得寵物的專屬技能。

(圖/業者提供)

寵物鑑定

寵物鑑定後可以獲得附加鑑定的能力，增加的屬性值項目會隨著寵物的階級而有所不同。

高級寵物增加兩條屬性。(圖/業者提供)

高級寵物增加兩條屬性。(圖/業者提供)

寵物合成

可以把不喜歡的寵物拿到寵物合成，只要有五個相同階級的寵物，就可以進行合成，將有機率獲得神獸系列的寵物。

(圖/業者提供)

裝備鑑定系統

裝備跟寵物一樣分為「一般」、「高級」、「稀有」、「英雄」、「傳說」 五個不同階級。當角色達到一定等級將會開啟此系統，裝備需「高級」以上才可進行鑑定，鑑定時還會顯示可獲得的鑑定結果，不同階級的裝備也會有不同數量的屬性值，而屬性將會隨機獲得。

(圖/業者提供)

連續技系統

連續技系統是《希望Online》的代表玩法之一，也同樣延伸至《希望M》裡，轉職後即開放連續技，只要攻擊時，跟著節奏，就能使出連續技，隨著冒險家的等級開放，會再開啟連續技的段數，目前共有七段連續技，每階段也有三種節奏可以選擇，官方也特別變更連續技的台詞，讓台詞更貼近現代。

值得一提的是，當玩家們的等級提升，使用越高階段的連續技則可使用更高級的連結技能來互相做搭配，使出更華麗的技能；而通過連續技攻擊會累積FEVER值，累積滿了達到FEVER TIME後，角色能力值會更加提升並且獲得特殊增益效果，隨著節奏揮砍，享受招招致命打擊的快感！

(圖/業者提供)

菁英測試募集中

(圖/業者提供)

《希望M》菁英測試將在5月19日至5月20日開跑，已於昨日開放申請報名，報名截止時間至5月17日止，玩家只需至活動頁面留下相關資料，就能夠獲得參加菁英測試的機會，以及參加測試的限量虛寶；菁英測試募集活動獎勵將於上市後透過簡訊發送，敬請玩家把握機會。

隨著事前預約人數突破50萬人，Playwith計劃向更多玩家提供優惠的活動，以及多種方式進行遊戲的宣傳。包括電視廣告、捷運站平臺廣告、論壇網站廣告和公車及捷運車廂廣告也將集中進行，在增加預約人數的同時，也會大幅加強優惠。

另外，Playwith將通過邀請朋友的活動、與官方OST《Playwith U》的EDM版本一起進行的舞蹈挑戰等，今後還將進行iPhone、SAMSUNG S系列手機、iPAD Pro、Air Pods Pro、MyCard 1000點、獎金、限量版周邊商品等提供豐富多樣的贈品的活動，如欲知更多相關遊戲消息請參考事前預約網站或是官方粉絲團。