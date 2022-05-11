人與人相處上總是要留一分防範，以免自己因過於單純被有心人欺騙、利用。12星座中，有些人心地較為單純善良，易相信他人並難以分辨事情真偽。雖然人生道路上難免摔跤被騙，但如果能防範於未然是最好。讓我們一起看看有哪3個星座上榜吧！

TOP3「 牡羊座」

牡羊座直來直往又較為魯莽，容易撞牆。(圖/翻攝自觸mii)

不管到幾歲總是擁有赤子之心的牡羊座，他們的心思單純就算了還很直接，容易被有心人看透。和其他人不同的是，他們是「下意識相信」，因為他們做事果決又衝動，基本上不會花太多時間思考一件事是否為真。要欺騙他們有時甚至不用費太多力氣，只要使出「激將法」他們絕對會上鉤，因為他們天生就是激不得的個性，改都改不掉。

TOP2「 天秤座」

天秤座看似精明，但好奇心旺盛易上當。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座十分能言善道，理當應該是騙人的那一方才對，怎麼會反被欺騙呢？容易欺騙天秤座的不是外人，正是他的的朋友們。天秤們容易被身邊的朋友利用，因為他覺得朋友都相當了解我的內心，也都很支持我，所以在和朋友相處上會沒有分際，把朋友當成是對自己最好的人，最後常會被居心不良的朋友抓住短處，所以在和朋友的相處上還是要提防一些。

TOP1「 雙魚座」

雙魚座依感覺行事，感覺對了就上鉤。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座非常感性，容易被人感動。情緒豐富的雙魚就算被騙了，對方再跟他扯個幾句，他們就會傻傻的覺得對方是有苦衷才欺騙人的，所以經常被騙了還替人數錢。雙魚們還有一個讓周圍人抓狂的點，就是他們被騙後還很懂得安慰自己，會對自己說「 就當成做善事吧」，讓周圍替他們打抱不平的朋友們傻眼到不行。

以上3個星座的朋友們，凡事還是小心為上策，畢竟這世界上人那麼多，誰能保證每次遇到的都會是善良的人呢？此外，不論你是否為以上這些星座，我們都該秉持著「害人之心不可有，防人之心不可無」的心，讓這個世界更友善美好。