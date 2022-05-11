湖人本季組成全新陣容，找來韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)等人輔佐主將詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)，但最後卻連附加賽都無法打。對此湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)近期受訪發表他的心聲。

Jeanie Buss wanted more out of the Lakers this past season



(via @BillPlaschke) pic.twitter.com/cpAloLQUnS — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2022

珍妮最近接受《洛杉磯時報》採訪，他對湖人未能挺進季後賽表示難過，她說：「我的耐心逐漸被消耗，我們擁有聯盟第4高的薪水，花了那麼多錢繳奢侈稅，球隊應該走得更遠，但湖人沒有得到我們想要的結果，這讓我痛苦、不滿意、不高興。」不過她說湖人未來仍可以靠詹姆斯、戴維斯為核心奪冠。

當然對球隊表現感到不滿的同時，珍妮還是扛起責任對外界說：「我是球隊老闆，我為這裡做出的每一個決定負責。我們不想錯過季後賽，理解球迷們的憤怒和沮喪，我必須讓湖人變得更好。若我們沒達到湖人的標準，我絕對會審視一切，做出艱難決定，因為這是必須的。」

My sister and Lakers owner @JeanieBuss was sincere, honest, and direct with her feelings about last season in a new LA Times article. She wants, and expects, things to change for the Lakers next season and Jeanie is the sole decision maker for the Laker organization. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 10, 2022

而湖人賽季確定結束後率先開除總教練佛格(Frank Vogel)，最近新教練人選也浮出，曾幫助拓荒者連8年闖進季後賽的史托茲(Terry Stotts)呼聲很高，另外據名記查拉尼亞(Shams Charania)透露，湖人也已面試過前勇士教頭馬克傑克生(Mark Jackson)，之前詹姆斯就曾表示希望能與傑克生合作。