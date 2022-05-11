促轉會任期即將於5月底屆滿，其中，兩蔣銅像移除問題將交由內政部主責清除威權象徵。民進黨立委王美惠今天質詢時表示，全台清查有1500餘座蔣公銅像，促轉會僅處理33％，目前仍有千座銅像未移除，未來內政部該如何處理。內政部次長花敬群表示，會有相關基金跟制度處理，轉型正義下和解是最大價值，未來希望透過討論，找到威權象徵遺址和解的路。

王美惠指出，一年人事費近一億元的促轉會將於5月底結束任務，大多數業務將移轉給內政部，最棘手難處理的移除威權象徵的蔣公銅像，促轉會任內僅處理33％，現在就要把業務移交給其他部會，這是不對的，應該要做到一個階段。

花敬群回應，未來會有基金跟機制來處理威權象徵等問題，轉型正義的推動，最重要是要有和解的心，處理起來才會比較順，如果用極端的觀念，推動起來不會順利，未來希望能夠討論出和解的路徑。

王美惠追問，現有全台1000餘蔣公銅像要如何處理，是要蓋公園集體擺放，還是要全部移除或拆除。花敬群說，這部分要有更多討論，透過討論答案會更清楚。

王美惠痛批，促轉會處理到一半就把業務移交出去，非常不應該，這樣做法不對。花敬群坦言，這件事壓力很大，但遇到還是要承擔，未來內政部要如何處理蔣公銅像問題，會再提出相關檢討報告。