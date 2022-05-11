高科技材料設備供應商華立（3010）無畏通膨升息、俄烏戰事及大陸封城為全球經濟抹上一層陰霾，首季營收逆勢創下195.1億元高峰，獲利7.68億元，年成長28.65％，每股盈餘3.26元，優於法人圈預期。

華立第一季營收創下歷史新高外，營業毛利15.58億元、營業利益8.02億元，雙雙創下同期最佳、史上次佳的紀錄，另外歸功於權益法認列的關係企業投資收益貢獻顯著，歸屬於母公司的本期淨利為7.68億元，同步改寫歷史次高。

因疫情及地緣政治，各製造大廠為避免斷鏈，積極分散生產基地，華立泰國子公司首季表現亮眼，主因在於大陸工具機等部份產業南移，華立在當地能提供來料加工等附加服務，有利於轉廠訂單的爭取，加上東南亞陸續解封，內需增加及出口反彈雙引擎推動下，汽車零組件的客戶訂單持續攀升，帶動泰國子公司第一季營收成長近兩成。

此外，多家國際機構評估越南今年的國內生產毛額（GDP）將達7.5％，最大動力來自於疫後重新開啟的經濟體，加上越南簽署CPTPP、EVFTA 、RCEP等一系列的自由貿易協定，為產業的長遠發展帶來競爭優勢。華立於當地耕耘逾十年，在河內與胡志明市皆設有營運據點，並已成功跨入汽車、LED、網路設備及民生用品等產業，這兩年因疫情促使行李箱的塑料需求大增，以及解封後自由移動帶動機車零件售後市場的熱塑型材料生氣蓬勃，配合越南豐沛的人口紅利，在在都為當地營運增添柴火。