聯合再生能源（3576）公告2022年第一季財報，合併營收為46.8億元，合併毛利率為16.1％，較去年同期大幅提升。公司為精實體質，嚴格控管營業費用，營業費用相較去年同期減少39.2％。本期歸屬於母公司業主之淨利為6億元，每股獲利為0.37元，單季轉虧為盈，並且創四年來新高。

聯合再生表示，毛利率明顯改善，主要原因係太陽能產品生產績效提升改善且公司經濟規模持續擴大，單位生產成本降低，同時台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜，同時毛利率較高的太陽能系統相關營收增加。

聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6（166毫米）與M10 （182毫米）產線，擴產後台灣太陽能電池產能將達1.3GW，預計將在第三季量產。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化，總產能將達1.2GW。

太陽能系統穩定成長，對公司獲利一向貢獻穩定，今年新併網案場規模約140MW，系統獲利將持續擴大，為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。全球政府希望藉由加速綠能應用來調適並減緩氣候災害最終能實現碳中和的目標，根據Bloomberg New Energy Finance預測，2022年全球新增太陽能裝置量將第一次年增超過200GW的成績，甚至有機會達到252GW的規模，成長幅度最高可達38％。聯合再生將持續開發建置太陽能案場，到今年年底聯合再生全球將自有約250MW太陽能電站的優良資產。

因應缺電問題，台灣儲能市場蓬勃發展，聯合再生已耕耘儲能產品多年，今年隨著儲能系統案場建置完成，將對公司營收及獲利有顯著貢獻，聯合再生將持續擴大儲能系統的業務，未來除了自建儲能系統來參與台電AFC服務，也為客戶提供建置儲能系統一條龍的服務，儲能也將是公司未來成長的動能。