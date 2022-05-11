依據最新氣象預報，13日至16日鋒面可能影響台灣，10日經濟部長王美花聽取水利署報告防汛整備作業及各項因應作為，並請水利署務必做好各項整備措施確認，掌握劇烈天氣發展訊息，對於可能帶來的致災性降雨，要與地方政府密切連繫，提前部署防災人力及器材，即時傳遞各項災害預警，提高警覺做好準備。

水利署長賴建信指出，本波梅雨預計於13日開始影響北台灣，鋒面逐漸往南預計17日移動至巴士海峽，期間可能伴隨瞬間強降雨，各項防救災能量逐年顯著提升，各項水利建造物安全檢查，在建工程及重點防汛工程雖整備完成，仍要求各河川局、水資源局於務必再三確認各項整備工作並演練各項風險情境，近期如北區水資源局於石門水庫進行溢洪道閘門無法開啟緊急應變處置演練，隆恩堰也備妥開口合約進行取水口雜物清除，第四河川局進行福興鄉洋子厝海堤水門檢查，第七河川局督導屏東縣政府轄管港東抽水站儀器設備，第十河川局也完成淡水河流域監測測站維護，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化，水資源局細緻調控水量，充分運用水資源。

賴建信說，水利署對於防汛高風險地區已預布抽水機降低危害，全台共1,554部移動式抽水機可供運用，68座滯洪池將預留滯洪空間，189座抽水站均可正常運作，目前全台已布設1,802支淹水感測器，並介接公路局、地方政府各種監視器，掌握災情動態，河川局也將善用1,595名防汛護水志工與地方政府520個防災社區落實全民防災降低災害，希望藉由自助互助力量，提升全民自主防災能力。