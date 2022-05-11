曾接受雜誌專訪的「奧創國際投資股份有限公司」，因負責人及創設的主管均為東吳大學校友，號稱「東吳5人幫」，標榜團隊利用KD指標海賺期貨，涉嫌自2016年6月至去年4月吸金7.4億元，其中僅1.8億操作期貨，其餘資金均匯給投資人分潤。台北地檢署11日依《銀行法》等罪起訴奧創公司及侯姓經理9人，另李姓負責人疑因壓力過大，在汽車旅館輕生，獲不起訴。

刑事局調查，奧創公司由35歲李姓男子與大學同學、學弟等人於2018年共同創立，李姓、吳姓、侯姓、盧姓、鍾姓等5人為首的投資團隊，號稱「東吳5人幫團隊」從未賠錢，在對外號稱以KD指標作為投資判斷，依據操作海外期貨的績效顯著，並在投資說明會號稱公司操作從未賠錢等，對外吸引民眾進行投資。

但公司負責人李男疑壓力過大，去年4月驚傳在汐止汽車旅館輕生，投資民眾才知該公司將客戶投資款項操作期貨買賣慘賠殆盡，蒙受鉅額損失，遂向刑事局報案。

刑事局偵查第七大隊去年報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，在北市、新北市逮捕吳姓、侯姓等8名嫌犯到案，查扣到手機、筆記型電腦、平板電腦、金融存摺、點鈔機、投資契約書、講義等贓證物及現金390多萬元。

警方調查，奧創未經主管機關核准，對外吸收不特定民眾的投資款項，從事海外期貨操作買賣，受騙民眾逾百人。

檢警認定，奧創公司自2016年6月至去年4月吸金7億4589萬多元，其中僅1億8846萬4533元匯至期貨公司外幣帳戶操作期貨之外，其餘資金均匯給投資人分潤。