中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增50,780例本土個案，另確診個案中新增12例死亡。 本土案例中，新北市新增16,906例最多，其次是臺北市10,283例，桃園市7,006例排第三。

確診人數愈來愈多，甚至有人第二次確診？一名女大生在Dcard上分享，去年5月時確診，因為她當時還沒打疫苗，所以染疫後狀況嚴重，她當時感覺超痛苦，「隨時都在想我會不會死掉。」而有了去年經驗後，她自知免疫力不好，所以至今已打了2劑疫苗，也盡量早睡早起，維持規律的作息，沒想到最近還是再次確診，她寫道「好怕我會變重症，我現在耳朵都感覺很像戴耳機悶悶的，也一直燒跟一直咳，好怕我身體更爛…」貼文一出也引起網友熱議。

許多網友詢問後遺症，女大生表示，「比較會容易累、也比較怕冷，且容易頭痛，免疫力不好，容易感冒，就是之前得完之後身體就變比較不好。」女大生認為，去年第一次染疫時應該有傷到肺，因為直到現在，呼吸都有微微的聲音，她也認為「去年染疫真的太可怕了，今年的就還好。」

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年初至今共有268例再確診個案，但無法確定是否屬「再度感染」，因為有可能會出現陰陰陽陽的情形，而且可能要檢驗是否已有抗體或屬於不同病毒株，才能確認是否為再度感染，但現在已經不會針對個案逐一定序，所以也無法確定。