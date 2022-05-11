上海商銀協助集保公司規劃於其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」新增API功能，可一次取得客戶多層的股權資訊，取代過往逐一查詢各層股權的方式，使金融機構即使面對客戶有多層次的股權結構時，也可快速一次取得，除大幅提升效率外，並有效降低作業成本及打擾客戶頻率，更是法遵科技運用於強化防制洗錢作業的一大亮點。

有鑒於公司股權揭露透明度及金融機構實質受益人辨識作業，一直是國際防制洗錢評鑑重點，多層次股權架構也常造成金融機構股權資料蒐集與辨識的作業繁瑣。

上海商銀長期耕耘法遵科技強化防制洗錢效能，於2016年間防制洗錢作業上線，即已全面系統化紀錄及保存相關作業資訊，並持續發展法遵科技技能，例如透過API取得商工登記公示資訊，方便同仁辦理客戶定期審查作業而無需逐筆查詢，即可清楚了解客戶最新的工商資訊。

上海商銀同時也針對國內公司存在多層次股權架構造成股權計算困難，特別開發股權計算平台，快速產出計算結果以取代人工作業，不僅避免錯誤，亦大幅提升防制洗錢的作業效率。

上海商銀為因應國際強化防制洗錢及打擊資恐的發展趨勢，2017年即於總行法令遵循處成立專責之「防制洗錢及打擊資恐中心」，並設置跨部門之「防制洗錢及打擊資恐委員會」，2018年成為代表我國接受亞太防制洗錢組織(APG)洗錢防制評鑑機構之一，表現優異。