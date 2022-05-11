即日起，大豐及旗下台灣數位寬頻有線電視的用戶可以開始下載「國圖到你家」數位服務了！國圖館長曾淑賢今天表示，國圖積極與有線電視合作拓展「國圖到你家」服務，自北至南已有82％的有線電視用戶可於安卓機上盒下載「國圖到你家」。

曾淑賢說，最新合作的大豐及台灣數位寬頻有線電視，4月底完成將「國圖到你家」服務上架（大豐旗下的新高雄有線電視預計6月上架）。她感謝大豐團隊的支持，讓新北市、高雄市近22萬的用戶有機會利用到國家圖書館提供豐富優質的服務。

「國圖到你家」提供超過百本文學、觀光旅遊、自然生態、科學工藝、藝術文物、人文歷史等主題的TV版電子書及影音，國圖誠摯邀請用戶下載「國圖到你家」數位服務，讓客廳成為家中的數位圖書館。

國圖表示，使用大豐及台灣數位寬頻共同推廣的「大大寬頻」t.Gateway 4K安卓機上盒用戶，可在「應用程式推薦」服務選單中下載「國圖到你家」。